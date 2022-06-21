Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Банк "Солидарность" приостановил прием вкладов в евро

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Банк "Солидарность" с 21 июня приостановил прием вкладов в евро, говорится в сообщении банка.

Причины этого решения банк не привёл. "Интерфакс" направил запрос в кредитную организацию.

Долларовые вклады по-прежнему доступны со ставкой до 1,1% годовых.

С 28 мая Тинькофф банк временно приостановил открытие вкладов в валюте, объяснив это отсутствием надежных валютных активов. "Банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", - сообщили "Интерфаксу" в банке.

Представитель кредитной организации напомнил, что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией (ряд банков тоже уже отказались от такого продукта в своих линейках).

Банк "Солидарность" в 2013 году был отправлен ЦБ РФ на санацию. Первоначально его финансовым оздоровлением занимались акционеры Пробизнесбанка, входившего в группу "Лайф". Однако в августе 2015 года у Пробизнесбанка была отозвана лицензия, а другие кредитные организации группы "Лайф", включая "Солидарность", отправлены на повторную санацию с участием новых инвесторов. В ноябре 2015 года новыми санаторами банка стали "Зарубежэнергопроект" и Кранбанк. У последнего в декабре 2019 года была отозвана лицензия, в итоге "Зарубежэнергопроект" остался единственным инвестором в рамках финансового оздоровления "Солидарности".

Стратегией развития банка предусмотрено создание в срок до 2030 года опорного банка для обслуживания торгово-финансовых взаимоотношений между РФ, Китаем, Вьетнамом и странами Юго-Восточной Азии.

Банк "Солидарность" по итогам 2021 года занимает 81-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

банк Солидарность
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Рубль завершил торги на семилетних максимумах к доллару и евро

Доллар опустился ниже 54 рублей впервые с 24 июня 2015 года

Минфин предложил ввести налоговый вычет для импортируемого и проданного в РФ бензина

Минфин предложил ввести налоговый вычет для импортируемого и проданного в РФ бензина

Евро опустился до 57 рублей впервые с 28 мая 2015 года

Путин поддержал Набиуллину, выступившую против досрочного раскрытия эскроу-счетов

Путин поддержал Набиуллину, выступившую против досрочного раскрытия эскроу-счетов

Tesla сократит 10% штатных сотрудников в следующие три месяца

Начало уборки нового урожая обрушило цены на зерно в РФ

Начало уборки нового урожая обрушило цены на зерно в РФ

В ЕАЭС договорились о свободном обращении зерна и бумаги в рамках индикативных балансов

Бензин и дизельное топливо подорожали на российских АЗС

Бензин и дизельное топливо подорожали на российских АЗС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });