Банк "Солидарность" приостановил прием вкладов в евро

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Банк "Солидарность" с 21 июня приостановил прием вкладов в евро, говорится в сообщении банка.

Причины этого решения банк не привёл. "Интерфакс" направил запрос в кредитную организацию.

Долларовые вклады по-прежнему доступны со ставкой до 1,1% годовых.

С 28 мая Тинькофф банк временно приостановил открытие вкладов в валюте, объяснив это отсутствием надежных валютных активов. "Банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", - сообщили "Интерфаксу" в банке.

Представитель кредитной организации напомнил, что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией (ряд банков тоже уже отказались от такого продукта в своих линейках).

Банк "Солидарность" в 2013 году был отправлен ЦБ РФ на санацию. Первоначально его финансовым оздоровлением занимались акционеры Пробизнесбанка, входившего в группу "Лайф". Однако в августе 2015 года у Пробизнесбанка была отозвана лицензия, а другие кредитные организации группы "Лайф", включая "Солидарность", отправлены на повторную санацию с участием новых инвесторов. В ноябре 2015 года новыми санаторами банка стали "Зарубежэнергопроект" и Кранбанк. У последнего в декабре 2019 года была отозвана лицензия, в итоге "Зарубежэнергопроект" остался единственным инвестором в рамках финансового оздоровления "Солидарности".

Стратегией развития банка предусмотрено создание в срок до 2030 года опорного банка для обслуживания торгово-финансовых взаимоотношений между РФ, Китаем, Вьетнамом и странами Юго-Восточной Азии.

Банк "Солидарность" по итогам 2021 года занимает 81-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".