Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Фото: "Интерфакс"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверят обоснованность резкого роста тарифов у оператора Tele2, говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что во вторник абоненты Tele2 получили sms об увеличении стоимости безлимитных тарифов более чем в 1,5 раза.

"Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню", - говорится в сообщении Минцифры.

Министерство напоминает, что в апреле ФАС совместно с Минцифры разработали "Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции". Согласно документу, операторы могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции (11,8% по состоянию на конец мая 2022 года).

При этом операторы обязаны за 14 дней до планируемого изменения тарифов направлять в антимонопольный орган информацию о таком изменении.

"Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, ФАС проведет антимонопольное расследование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ФАС России отметили, что тарифы на услуги сотовой связи не подлежат государственному регулированию и устанавливаются операторами связи самостоятельно, однако ведомство оценивает обоснованность роста тарифов. "Тем не менее, рынок связи является социально значимым, и антимонопольная служба контролирует изменение цен на нем. Каждое повышение тарифов, выходящее за пределы изменения индекса потребительских цен, служба оценивает на предмет экономической обоснованности. Указанное повышение также будет оценено антимонопольной службой", - сказали в пресс-службе ФАС.

Пояснения Tele2

В Tele2 назвали некорректной появившуюся в СМИ информацию о якобы двукратном повышении тарифов оператором.

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, повышение затронуло разные группы безлимитных тарифов, актуальных в разные годы. Информирование также разбито на группы с одинаковыми условиями.

"Размер пересмотра цены - так же, как и новый ценник - не является унифицированным: на отдельных безлимитах новая цена отличается от прежней всего на 50 рублей, поэтому говорить о повышении цены вдвое, как написали некоторые медиа, крайне некорректно (для отельных групп разница составляет 7%)", - заявили в компании.

"Скриншот с изменением цены до 700 рублей, который "гуляет" по Telegram-каналам, показывает изменения для одной небольшой группы клиентов, которым сообщения были разосланы сегодня - просто именно здесь разница оказалась максимальной, так как речь идет об архивном тарифе четырехлетней давности", - добавили в компании.