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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Tele2 ограничит повышение тарифов уровнем инфляции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сотовый оператор Tele2 пересмотрел решение о повышении безлимитных тарифов, рост составит не более 50 рублей, говорится в сообщении Минцифры.

Во вторник сообщалось, что абоненты Tele2 получили sms об увеличении стоимости безлимитных тарифов более чем в 1,5 раза. В компании говорили, что повышение затронуло разные группы безлимитных тарифов, существенное увеличение коснулось лишь одного архивного тарифного плана.

Информация заинтересовала Минцифры, которое направили запрос в компанию.

"Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами", - говорится в сообщении Минцифры.

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В нем отмечается, что в компании министерству объяснили решение о повышении тарифов желанием предложить клиентам переход на пакетный тариф, соответствующий их потреблению (если абоненты тратят в месяц небольшой объем трафика, они могут платить меньше стоимости безлимитного тарифа). "Новая, возросшая цена была, по словам оператора, предусмотрена для тех абонентов, которых не заинтересовали предложенные варианты - пакетный тариф со скидкой или фиксация текущей стоимости безлимита", - передает Минцифры разъяснение оператора.

"Оператор пересмотрел условия изменений и при формировании новых параметров ориентируется на рекомендации Минцифры и ФАС. Новая цена безлимитных тарифов для тех абонентов Tele2, которые захотят сохранить тариф, будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен, что соответствует 50 рублям", - говорится в сообщении Минцифры.

В пресс-службе Tele2 подтвердили "Интерфаксу", что компания пересмотрела условия изменений.

"Новая цена безлимитных тарифов для тех пользователей, которые захотят остаться на безлимитах, будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен, что соответствует 50 рублям. При этом клиенты по-прежнему могут зафиксировать текущую цену безлимита на полгода или перейти на пакетный тариф по спецпредложению. Также отметим, что впредь при планировании каких-либо продуктовых изменений компания будет опираться на экспертизу и рекомендации регулятора", - сказали в компании.

В апреле ФАС совместно с Минцифры были разработаны "Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции". Согласно документу, операторы могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции (11,8% по состоянию на конец мая 2022 года). При этом операторы обязаны за 14 дней до планируемого изменения тарифов направлять в антимонопольный орган информацию о таком изменении.

Tele2 Минцифры
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