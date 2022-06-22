Госкомпания "Автодор" учредила лизинговую "дочку"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор", занимающаяся строительством и эксплуатацией в РФ платных автодорог, создала лизинговую "дочку" – ООО "Автодор-Лизинг".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", новое ООО зарегистрировано в Москве 21 июня. "Автодор" владеет 100% долей "Автодор-Лизинга" через ООО "Автодор-ИнфраИнвест" (99%) и ООО "Автодор - Торговая Площадка" (1%).

Первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике "Автодора" Игорь Коваль в июне говорил журналистам, что по поручению правительства РФ на базе госкомпании будет создана лизинговая структура, "которая, в том числе, обеспечивала бы поставку из дружественных стран дорожно-строительной техники". Он отмечал, необходимость "организовать централизованные поставки техники из дружественных стран и последующий сервис".

"Нет задач что-то создать, чтобы что-то заработать или на себя покупать. Задача – обеспечить строительные организации, чтобы реализовать госзадачу, поддержать темп строительства", - говорил Коваль журналистам.

В доверительном управлении госкомпании "Автодор" находятся более 4 тыс. км федеральных трасс М1, М3, М4, М11 Москва - Санкт-Петербург, ЦКАД (А113), подъездная дорога к аэропорту "Домодедово" (А105) и Московское малое кольцо (А107). Почти половина сети госкомпании эксплуатируется в платном режиме. Также "Автодор" к 2024 г. планирует построить скоростную платную трассу М12 Москва - Нижний Новгород - Казань, продлив ее до Екатеринбурга.

Госкомпания ставит своей задачей формирование на территории РФ транзитных автодорожных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток". Набсовет "Автодора" возглавляет курирующий строительную отрасль вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.