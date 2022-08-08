Турчак, Неверов и сенатор Артамонов вошли в набсовет "Автодора"

Набсовет сократился с 12 до 11 человек

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов вошли в наблюдательный совет госкомпании "Автодор".

Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Все трое - руководители из партийной структуры "Единой России". Турчак - секретарь генсовета партии, Неверов возглавляет в Думе фракцию единороссов, бывший губернатор Калужской области Артамонов входит в высший совет "Единой России".

Покинули набсовет "Автодора" глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, зампред Совета Федерации Николай Журавлев, член комитета Госдумы по контролю и регламенту Николай Панков и аудитор Счетной палаты Олег Савельев.

Набсовет сократился с 12 до 11 человек. Его председателем остается курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме него и трех новых членов в орган входят первый замглавы Минтранса Андрей Костюк, замминистра финансов Ирина Окладникова, первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, помощник первого вице-премьера Андрея Белоусова Дмитрий Филатов, заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев, глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Госкомпания "Автодор" управляет сетью из более 4 тыс. км автотрасс, в том числе более 1,9 тыс. км платных. Это, в частности, федеральные трассы М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева", Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД, А113), подъездная дорога к аэропорту "Домодедово" (А105) и "Московское малое кольцо" (А107). Сейчас госкомпания строит новую скоростную автомагистраль М12 Москва - Казань.