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Нефть Brent подешевела до $110,2 за баррель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в среду после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:49 по московскому времени в среду составляет $110,2 за баррель, что на $4,45 (3,88%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,65 за баррель, что на $4,87 (4,45%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров находятся попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США, а также выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики.

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка.

В четверг трейдеры будут ждать официальных данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

нефть
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