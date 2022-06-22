Челябинским предприятиям придется заместить 13 тыс. позиций импортных комплектующих

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти Челябинской области совместно с предприятиями региона сформировали перечень оборудования и комплектующих для импортозамещения из порядка 13 тысяч позиций. Об этом сообщил министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий в среду на заседании комитета по промышленности областного парламента.

"Мы с коллегами из (регионального - ИФ) Центра импортозамещения практически по всем отраслям промышленности определяем оборудование, которое нужно заместить (в связи с санкциями - ИФ), комплектующие, которые нам нужны для производства конечной продукции. И сегодня это порядка 13 тысяч позиций, которые мы собрали от предприятий", - сказал министр.

По его словам, с учетом перечня были сформированы перспективные направления для Челябинской области, включающие производство конечной продукции, комплектующих, деталей, механизмов, материалов, сырья.

"Это промышленность строительных материалов, электротехническая и кабельная промышленность, машиностроение для топливно-энергетического, горнодобывающего и металлургического комплекса, автомобилестроение, дорожно-строительная и спецтехника, грузоподъемное оборудование и легкая промышленность", - пояснил Рыжий.

В числе реализуемых проектов в сфере импортозамещения он отметил организацию производства роликовых и кассетных подшипников для железнодорожной отрасли и машиностроения на Челябинском кузнечно-прессовом заводе, а также проект Челябинского компрессорного завода по созданию твердосплавных материалов для различных типов режущих инструментов практически для всех металлообрабатывающих производств.

Также, по словам министра, машиностроительные предприятия региона реализуют проекты по организации выпуска элементов подвески, осей для различного рода прицепов и полуприцепов.

Кроме того, министр сообщил, что власти региона переформатировали комплекс областных мер поддержки, добавив новые. В их числе он отметил компенсации затрат промпредприятий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). На предоставление этих компенсаций в бюджете региона зарезервировано порядка 150 млн рублей. По информации Рыжего, в рамках конкурсного отбора, который завершится 23 июня, предварительно было отобрано 19 проектов, представленных 15 предприятиями.