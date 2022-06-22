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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Финский S-Group продаст свои петербургские отели Sokos российским инвесторам

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Финский холдинг S-Group, управляющий сетями супермаркетов Prizma и отелями Sokos и объявивший в марте о прекращении операционной деятельности в России из-за военной операции на Украине, продает петербургские отели бренда Sokos российским частным инвесторам, говорится в сообщении компании.

"SOK (входит в состав S-Group) продает компанию, отвечающую за бизнес Sokos Hotels в Санкт-Петербурге. В результате сделки управление Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передано покупателю 30 июня, и гостиничная деятельность S-Group в России прекратится. В Санкт-Петербурге было три отеля Sokos", - говорится в сообщении.

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Покупателями отелей, согласно сообщению, выступили российские инвесторы и IT-предприниматели Александр Ермаков и Юрий Шумаков. Сделка не включает никаких прав на использование товарных знаков S-Group. Цена покупки и другие условия сделки не разглашаются.

При этом у SOK остается в Петербурге еще один объект недвижимости, он будет продан другому покупателю и не является частью текущей сделки, уточняет компания.

S-Group является владельцем трех петербургских гостиниц: СПА-отеля Sokos Hotel Palace Bridge, Sokos Hotel Vasilievsky и Sokos Hotel Olympic Garden.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Ермаков и Шумаков являются совладельцами ООО "Айвара Ай Ти Солюшенс", которое предоставляет услуги под брендом Awara IT. Компания, согласно информации на ее сайте, оказывает услуги ИТ-консалтинга, реализует проекты цифровой трансформации и внедрения бизнес-решений от Microsoft.

Ранее в июне ритейлер X5 договорился с холдингом S-Group о приобретении у того компании, управляющей супермаркетами, работавшими под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарным цехом.

S-Group Финляндия Петербург
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