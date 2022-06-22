Потребительская уверенность россиян во II кв. упала до минимума с 2015 г.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во II квартале 2022 года упал сразу на 10 п.п., опустившись до минус 31%, следует из результатов обследования, проведенного Росстатом (опрос был с 1 по 10 мая).

Это самое низкое значение индекса с I квартала 2015 года (тогда было минус 32%). Значение индекса равное минус 30% было зарегистрировано в I квартале 2016 года и во II квартале 2020 года.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2022 г. по сравнению c I кварталом 2022 г. снизился на 4 п.п. и составил минус 22%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год во II квартале 2022 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. снизился на 20 п.п. и составил минус 48%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении во II квартале 2022 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. снизился на 6 п.п. и составил минус 16%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении во II квартале 2022 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. снизился на 8 п.п. и составил минус 24%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок уменьшился на 14 п.п. и составил минус 46% во II квартале 2022 г.

Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 6 п.п. и составил минус 44% во II квартале 2022 г.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров - произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное обследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 г. В нем принимает участие больше 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.