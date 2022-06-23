Физлица смогут зачислять на загрансчета валюту от продажи зарубежной недвижимости и акций

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила резидентам-физлицам зачислять на свои счета в банках и иных организациях финрынка, расположенных за пределами РФ, средства в иностранной валюте, полученные от нерезидентов от продажи недвижимости, находящейся не в России.

Выписка из протокола заседания подкомиссии от 14 июня 2022 года опубликована на сайте Минфина.

Также подкомиссия разрешила резидентам-физлицам проведение операций по зачислению на свои зарубежные счета валютных средств, полученных от нерезидентов по операциям с ценными бумагами, а также в результате погашения ценных бумаг, учитываемых иностранным депозитарием.

Эти разрешения действуют без ограничения срока.

О разрешающем решении в отношении российских инвесторов, которое еще предстояло официально оформить, сообщала неделю назад глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Он напомнила, что этот вопрос был поднят на ее пресс-конференции 10 июня, тогда было обещано изучить вопрос. "Мы, конечно, поддерживаем то, чтобы это решение было принято, потому что многие наши люди оказались заперты с этими иностранными акциями в иностранных юрисдикциях", - говорила Набиуллина.

Указом президента №79 от 28 февраля 2022 года было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета, открытые в организациях финансового рынка, которые расположены за пределами РФ. Позже ЦБ на своем сайте в разделе, посвященном работе финансовой системы в условиях санкционных ограничений, пояснял, что инвесторы могут зачислять выручку от продажи ценных бумаг на зарубежные брокерские счета только с одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, для зачисления дивидендов и купонов разрешение комиссии получать не нужно.