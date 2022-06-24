ЦБ ввел счет "С" для резидентов под сделки переуступки прав требования иностранными кредиторами

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Банковские счета типа "С", введенные в РФ президентским указом от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", теперь можно будет открывать не только нерезидентам.

Новый режим для счетов "С" взамен действовавшего с 18 марта совет директоров ЦБ РФ утвердил 24 июня, сообщил регулятор в пятницу. Документ вводит счета типа "С" для резидентов - физлиц, юрлиц и банков. Он будет использоваться в единственном случае: туда будут зачисляться деньги от должников-резидентов, права требования по обязательствам которых переуступлены иностранными кредиторами из недружественных юрисдикций.

Со счета типа "С", открытого резиденту, деньги могут списываться для уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также для уплаты комиссий банку, осуществляющему его обслуживание.

Согласно указу от 5 марта, на счета типа "С" зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа. Конвертировать эти рубли в валюту можно с разрешения российских властей.

В список транзакций, в рамках которых разрешено списывать средства со счета типа "С" нерезидента, ЦБ добавил новый пункт. Это перевод в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа "С" в российском депозитарии, на счета депо этого резидента в российском депозитарии.

Также можно отметить, что в мартовском варианте документа разрешалось списывать со счета типа "С" средства нерезидента только для на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ), размещаемых Минфином России на аукционах, теперь становится возможно покупать ОФЗ при их обращении. Также с брокерского счета типа "С" и спецсчета типа "С" становится возможно использовать средства для приобретения корпоративных ценных бумаг российских эмитентов, которые публично размещаются на организованных торгах.