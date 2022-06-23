Иностранные владельцы евробондов РФ смогут получить выплаты без прямого контакта с НРД

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Новая схема обслуживания суверенных евробондов РФ в рублях предусматривает возможность для держателей избежать в процессе осуществления выплат прямого контакта с "Национальным расчетным депозитарием" (НРД), который с начала июня находится под блокирующими санкциями Евросоюза.

Как пояснил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, поскольку обмен информацией о владельцах облигаций между зарубежными организациями и НРД заблокирован, владельцам евробондов РФ, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях, необходимо самостоятельно подтвердить права собственности на ценные бумаги. При этом они могут обратиться как в НРД, так и в организацию-посредник.

"НРД рассмотрит представленные документы и по итогам проверки сформирует реестр таких держателей, которым затем будут перечислены средства по представленным реквизитам. Чтобы получить выплату, инвестору необходимо будет иметь рублевый счет в российской кредитной организации. При этом все это можно будет сделать, не взаимодействуя напрямую с НРД", - сказал глава Минфина.