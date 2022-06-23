"Яндекс" закрыл сделку выкупа 92,7% конвертируемых облигаций

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" закрыл сделку выкупа конвертируемых облигаций у держателей 92,7% ценных бумаг, говорится в сообщении компании.

Бондхолдеры получат $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций.

Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года.

В ближайшее время компания выкупит еще 0,5% облигаций, таким образом доля бондхолдеров, у которых "Яндекс" выкупит ценные бумаги на спецусловиях, составит 93,2%.

Компания также получила право на выкуп оставшихся ценных бумаг, ожидается, что эта часть сделки будет закрыта до 12 сентября 2022 года.

Ранее "Яндекс" сообщал, что профинансирует сделку за счет привлечения кредита. Детали финансирования в компании не раскрывают.

В конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая "Яндекс". По условиям выпуска облигаций, их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений вариантов реструктуризации.