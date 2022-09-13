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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:31

"Яндекс" увеличил долю выкупа конвертируемых облигаций почти до 99%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" реализовал опцион по выкупу конвертируемых облигаций, увеличив эту долю до 98,7%, говорится в пресс-релизе компании.

По состоянию на 15 августа эта доля составляла 97,14%.

Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года.

Согласно условиям, бондхолдеры получают $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций.

"Яндекс" указывает, что часть бондхолдеров получила деньги по стандартной процедуре, предъявив облигации к выкупу через агента. Другая часть из-за ограничений работы клиринговых систем с Россией получила деньги напрямую, заключив договор с "Яндексом", отмечается в сообщении.

Компания напоминает, что вознаграждение в виде акций будет выплачено бондхолдерам позже из-за невозможности допэмиссии акций в виду регуляторных и технических ограничений.

Исключением станет выпуск акций для инвесторов с открытой короткой позицией в рамках временного разрешение от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) на совершение таких сделок. Оно действует до 20 октября.

Компания отмечает, что из-за невозможности юридически признать погашение облигаций в рамках договоренностей с их держателями, может быть объявлен технический дефолт. "Из-за регуляторных ограничений на выпуск акций и со стороны клиринговых систем компания не может выполнить необходимые формальности, чтобы юридически признать погашение конвертируемых облигаций. Из-за этого может быть объявлен формальный технический дефолт, который никак не влияет на выполнение "Яндексом" своих обязательств и работу компании", - поясняется в пресс-релизе.

В конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая "Яндекс". По условиям выпуска облигаций, их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений вариантов реструктуризации.

Yandex Яндекс OFAC
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