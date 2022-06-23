Рынок акций РФ в четверг превысил 2400п по индексу МосБиржи

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг превысил 2400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и локального ослабления рубля, несмотря на просевшую нефть (Brent просела к $111 за баррель); лидировали в росте бумаги финансового сектора и "Газпром" (+2,6%), а также акции девелоперов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2404,54 пункта (+1,3%, в начале торгов индекс опускался до 2350 пунктов), индекс РТС - 1416,41 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,9%.

Доллар подрос до 53,5 рубля (+0,35 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+4,9%), "Яндекса" (+3,9%), расписки OZON (+3,3%), бумаги UC Rusal (+3,1%), "ММК" (+2,9%), Сбербанка (+2,8% и +2,1% "префы"), "Северстали" (+2,7%), "Газпрома" (+2,6%), "АЛРОСА" (+2,2%), "НЛМК" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,4%), "Татнефти" (+1%), Polymetal (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), ВТБ (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), акции "Роснефти" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%).

Акционеры ПАО "МТС" на годовом собрании накануне утвердили финальные дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию, отсечка реестра 12 июля, сообщила компания. Совокупный объем финальных дивидендов, таким образом, составит 66,33 млрд рублей.

Спотовая цена на газ в Европе утром в четверг превышала $1500/тыс. куб. м. Ранее так высоко в этом году цены находились в первой декаде марта, когда котировки взлетали выше $2000.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3,4%, до 9288 рублей - минимум с марта 2020 года), "Газпром нефти" (-2,4%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Магнита" (-1,2%), "Интер РАО" (-0,6%), "РусГидро" (-0,1%).

Великобритания вводит запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, запрещает поставки авиатоплива, говорится в заявлении, распространенном британским правительством в четверг. В частности, новые меры включают в себя "запрет на экспорт в Россию или для использования в России топлива для реактивных двигателей, а также присадок к топливу".

Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи смог преодолеть отметку 2400 пунктов, локомотивом роста стали бумаги финансового сектора во главе с акциями Сбера. Значительный рост этих бумаг связан, прежде всего, со снижением ставок по ипотеке, что повысит ее привлекательность для населения.

Среди прочих наиболее весовых сегментов российского рынка неплохо смотрелся сектор горной добычи и металлургии. Подорожавшие бумаги сталелитейных компаний, "АЛРОСА", "Русала" и "Норникеля" противостояли сильному падению акций ПАО "Полюс". Откат акций "Полюса" в последние дни заметно усилился, что связано с обсуждением европейскими политиками возможности введения ограничений в отношении золота из России в рамках седьмого пакета санкций ЕС.

Кроме этого, дополнительным негативным фактором выступили данные о том, что в марте-апреле 2022 года экспорт золота из РФ составил всего 100 кг, против 27,5 тонны в феврале. Также стоит помнить, что стоимость реализации золота для ПАО "Полюс" определяется исходя из мировых цен в долларах, а столь крепкий текущий рубль по отношению к доллару негативно скажется на финансовых результатах компании.

Нефтегазовый сектор не показал какой-либо значимой динамики. Акции "Газпрома" весь день торговались в "минусе", однако к завершению торгов резко подорожали, преодолев отметку 300 рублей. В случае сохранения позитивного сантимента, индекс МосБиржи в пятницу попробует закрепиться выше отметки 2400 пунктов, полагает Головинов.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отметил силу бумаг застройщиков, представителей IT и финансового сектора, в частности Сбербанка. Общерыночный фон был умеренно позитивным, нефтяные котировки курсировали вблизи $110-111 за баррель Brent. В то же время сдерживала рост геополитика - Великобритания объявила о расширении антироссийских санкций.

Первые оценки индексов экономической активности PMI в производстве и секторе услуг в еврозоне и США вышли хуже ожиданий. Недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице (229 тыс.) немного превысило прогноз (227 тыс.), однако снизилось в сравнении с предыдущей неделей (231 тыс.). В пятницу инвесторы обратят внимание на индекс делового климата IFO Германии за июнь и продажи нового жилья в США в мае.

В конце недели рынок акций РФ может консолидироваться вблизи достигнутых уровней, а закрепиться выше 2400 пунктов по индексу МосБиржи может помешать фактор пятницы. В целом, 24 июня индекс МосБиржи будет колебаться в пределах 2325-2425 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик, к концу торгов 23 июня отечественный рынок акций сохранил повышательную дневную тенденцию. На рынок по-прежнему оказывают большее влияние локальные факторы и корпоративные истории, в первую очередь позитивное влияние оказали акции девелоперов.

Европейские индексы оказались в "минусе" из-за слабых индексов деловой активности PMI, что еще раз указывает на слабость в экономке еврозоны. Тем временем, по ожиданиям аналитиков, ЕЦБ повысит депозитную ставку до 0,75 п.п. к концу года впервые за десятилетие из-за высокой инфляции, обеспокоенность рисками рецессии усиливается.

Американский рынок открылся в "зеленой зоне", несмотря на слабые индексы деловой активности в регионе. Ожидания участников рынка резкого повышения процентной ставки ФРС сократились (вероятность повышения ставок на 75 б.п. в июле и сентябре сократились до 68% и 22% соответственно). Сейчас инвесторы обеспокоены, должны ли они распродавать акции на опасениях рецессии или ждать ралли на предположениях о количественных смягчениях (QE) в будущем. Нефтяной рынок вслед за глобальными рисковыми активами остается в неопределенности. Нефть марки Brent вечером вернулась к снижению, но покупатели ждут момента для вступления в борьбу, полагает Линчик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, подешевели акции "Интер РАО" на фоне известий об аварии на "Гусиноозерской ГРЭС" в Бурятии, приведшей к массовым отключениям электроэнергии в Улан-Удэ.

Давление на рынок акций США оказали слова главы Федрезерва Пауэлла о возможности рецессии в стране, в Европе индексы просели после выхода июньских индексов деловой активности, которые не оправдали ожиданий инвесторов.

В Китае власти заявили, что ведущие операторы платежных систем и финтех-компании страны получат дополнительную поддержку. Инвесторы восприняли такую новость как сигнал о дальнейшем снижении регуляторного давления на технологические компании. В Германии индекс деловой активности в производственном секторе составил 52 пункта против ожидаемых 54 пунктов, во Франции - 51 пункт против ожидаемых 54 пунктов, а ЕС - 52 пункта против ожидаемых 53,9 пункта. На двухдневном заседании Европейского совета лидеры стран обсудят в числе прочего дальнейшие ограничительные меры в адрес РФ.

На дневном графике индекс МосБиржи торгуется на малых объемах и с большой вероятностью продолжит консолидацию в боковом канале 2320-2455 пунктов в ближайшие сессии, полагает Ковалев.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), просела Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX теряют 0,6-1,8%), но растут Штаты (индексы прибавляют 0,4-1%, Dow топчется на месте).

Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в США и приближения показателя к целевому уровню в 2%, сказал накануне глава регулятора Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. "В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл.

В настоящее время ключевая ставка по-прежнему находится на сравнительно низком уровне, и Федрезерву потребуется поднять ее выше 2,5% - то есть выше уровня, считающегося нейтральным, добавил он. Нейтральной ставкой считается такой уровень, при котором рост экономики не замедляется и не стимулируется.

По данным Минторга США, дефицит счета текущих операций платежного баланса США в I квартале увеличился на $66,6 млрд и достиг $291,4 млрд. Аналитики в среднем ожидали роста отрицательного сальдо до $273,5 млрд с объявленного ранее уровня октября-декабря, сообщило Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в IV квартале дефицит составил $224,8 млрд, а не $217,9 млрд, как было объявлено ранее.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены оставались под давлением продаж на фоне опасений глобального экономического спада, усилившихся после заявлений Пауэлла. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $111,27 за баррель (-0,4% и -2,5% в среду), августовская цена WTI - $105,5 за баррель (-0,7% и -3% накануне).

Консенсуса среди аналитиков относительно перспектив спроса на нефть на данный момент нет. Так, эксперты Goldman Sachs отмечают, что спрос по-прежнему превышает предложение, и Федрезерв "не может печатать сырьевые товары". Citi при этом прогнозирует падение спроса к концу текущего года и в следующем.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей.

Минэнерго США сообщило, что откладывает публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, которые должны были выйти в четверг в 18:00, из-за проблем в электронных системах. Эксперты, опрошенные S&P Global Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, повышение запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Фармсинтез" (+17,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+9,8%), расписки VK (+6,1%), акции ПАО "Владимирский химический завод" (+4,9%), "Группы ЛСР" (+4,6%), ГК "Самолет" (+4,1%), GDR X5 Retail (+3,7%), "Эталона" (+3,7%).

Подешевели бумаги Росдорбанка (-8,6%), расписки EMC (-4,7%), акции ПАО "СПБ Биржа" (-3,9%), "ТГК-2" (-3,6%), "Юнипро" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,78 млрд рублей (из них 14,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,87 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,73 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").