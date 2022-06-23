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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ

Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ
Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Великобритания вводит запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, запрещает экспорт авиатоплива, говорится в заявлении, распространенном британским правительством в четверг.

В частности, новые меры включают в себя "запрет на экспорт в Россию или для использования в России топлива для реактивных двигателей, а также присадок к топливу".

Вводится также "запрет на экспорт или использование в России банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов и банкнот стран ЕС, запрет на предоставление или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией, и для использования их в РФ".

Кроме того, расширены ограничительные меры в отношении России в области предоставления технической помощи, финансовых услуг и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали. Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с областью нефтепереработки, важнейшими отраслевыми товарами. Ограничения касаются и товаров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.

Великобритания
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