Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Нельзя комментировать возможность национализации немецкого участка газопровода "Северный потока- 2", потому что пока нет каких-то конкретных действий на этот счет со стороны властей ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не будем заниматься с вами такими гипотетическими рассуждениями. Наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, в первую очередь, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются. Не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения журнала Spiegel о том, что Минфин ФРГ изучает возможность национализации части "Северного потока - 2".

"Пока не можем оценивать (такую возможность). Мы не имеем пока никаких официальных заявлений, ничего. При всем уважении или неуважении, публикация "Шпигеля" не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал Spiegel, возглавляемое бывшим сопредседателем партии "зеленых" Робертом Хабеком министерство экономики ФРГ анализирует возможность использования части активов газопроводной системы "Северный поток 2" для приема СПГ.

Речь идет об изъятии части трубопроводной системы, которая находится во внутренних водах Германии, отделении ее от остальной части трубопровода и подключении к плавучему терминалу СПГ. Газопровод уже соединен с газотранспортной сетью Германии, и газ по нему может быть доставлен до юга страны.

Официально в министерстве не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сообщив, что "вопрос существующей инфраструктуры для подключения является важным фактором расположения".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Ранее министерство экономики ФРГ ввело внешнее управление в холдинге Gazprom Germania. В качестве ответной меры Российская Федерация ввела блокирующие санкции в отношении этой группы, запретив в том числе поставки в ее адрес российского газа.