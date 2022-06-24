Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Возглавляемое бывшим сопредседателем партии "зеленых" Робертом Хабеком министерство экономики ФРГ анализирует возможность использования части активов газопроводной системы "Северный поток 2" для приема СПГ, сообщает в пятницу Spiegel.

Речь идет об изъятии части трубопроводной системы, которая находится во внутренних водах Германии, отделении ее от остальной части трубопровода и подключении к плавучему терминалу СПГ. Газопровод уже соединен с газотранспортной сетью ФРГ, и газ по нему может быть доставлен до юга страны.

К сложностям этого плана Spiegel относит необходимость повторных экологических согласований работ в охраняемой природной территории Natura 2000, а также сложным статусом владельца магистрали - швейцарской Nord Stream 2 AG.

Также изъятие актива может привести к ответному удару со стороны России, "например, путем экспроприации германских компаний в России", признают источники издания. С учетом такой перспективы министерство Хабкека изучают возможность строительства параллельного трассе "Северного потока 2" газопровода. Это не устранило бы риск возмездия, но уменьшило бы его, полагают источники германского издания.

Официально в министерстве не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, сообщив, что "вопрос существующей инфраструктуры для подключения является важным фактором расположения".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Ранее министерство экономики ФРГ ввело внешне управление в холдинге Gazprom Germania. В качестве ответной меры Российская Федерация ввела блокирующие санкции в отношении этой группы, запретив, в том числе, поставки в ее адрес российского газа.