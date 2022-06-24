Минфин перечислил НРД еще один купон по евробондам в рублях по новой схеме выплат

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Средства для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям – АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД), сообщил Минфин РФ.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме, отмечает министерство.

Минфин накануне сообщил о том, что перечислил в НРД рубли для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы, утвержденной президентским указом от 22 июня.

Переход на новую схему выплат министерство объяснило "неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию государственного долга РФ".

Владельцев евробондов Минфин разделил на три группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты будут поступать в обычном режиме, дополнительных действий от них не потребуется. Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, бумаги которых хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства будут доводиться НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников. Третья группа – инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях. Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами.

Как отмечает в своем сообщении Минфин, центральный депозитарий не несет расходов по индексации средств, зачисленных на банковские счета типа "И".