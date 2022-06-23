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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Минфин расплатился по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рублях

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в НРД рубли для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы обслуживания суверенного внешнего долга, утвержденной президентским указом.

Средства в общей сумме 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий", говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявил Минфин.

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Минфин
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