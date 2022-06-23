Минфин расплатился по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рублях
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в НРД рубли для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рамках новой схемы обслуживания суверенного внешнего долга, утвержденной президентским указом.
Средства в общей сумме 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - АО "Национальный расчетный депозитарий", говорится в сообщении Минфина.
Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявил Минфин.
Новость дополняется