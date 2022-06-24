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Lufthansa отменит более 3 тыс. рейсов из-за дефицита сотрудников

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG отменит в общей сложности порядка 3,1 тысячи рейсов в летние месяцы в связи с нехваткой сотрудников из-за пандемии COVID-19.

Авиакомпания объявила в пятницу, что в июле и августе будут отменены 2,2 тыс. рейсов как внутри Германии, так и по всей Европе. В текущем месяце было отменено 900 рейсов.

Европейские авиакомпании не справляются с потоком туристов, резко увеличившимся этим летом после снятия карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg. Несмотря на то, что новые штаммы COVID-19 являются менее опасными по сравнению с предыдущими, заболеваемость остается высокой, и авиакомпаниям не хватает сотрудников.

Ситуацию в отрасли усугубляют трудовые конфликты в таких компаниях как Ryanair Holdings Plc и British Airways, сотрудники которых требуют повышения зарплаты в условиях высокой инфляции.

Сотрудники Ryanair в Италии, Франции, Португалии и Бельгии начали забастовку, а служащие British Airways грозят аналогичным шагом, если проблема повышения зарплат не будет решена.

Согласно прогнозу Lufthansa, в 2022 году задействованные авиакомпанией провозные ёмкости составят порядка 75% от уровня допандемийного 2019 года.

Акции Lufthansa теряют в цене 4% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 2,5%.

Lufthansa
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