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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Lufthansa отменила еще 2 тыс. летних рейсов из-за нехватки персонала

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ведущий немецкий авиаперевозчик Deutsche Lufthansa AG убрал из летнего расписания еще 2 тысячи рейсов на фоне нехватки работников, пишет MarketWatch.

В числе других причин компания указала забастовки и рост заболеваемости коронавирусом, а также неблагоприятные погодные условия и увеличение спроса на авиаперелеты.

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Всего Lufthansa отменила почти 5,8 тыс. рейсов с июня по конец августа. Отмены касаются преимущественно рейсов с вылетом из Франкфурта и Мюнхена.

Ранее сообщалось, что лондонский аэропорт Хитроу попросил авиакомпании остановить продажу билетов на лето из-за большого наплыва пассажиров.

Акции Lufthansa дешевеют на 1,6% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании опустилась на 8%, до 6,9 млрд евро.

Lufthansa
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