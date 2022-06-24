Доля нерезидентов в ОФЗ в мае осталась на уровне 17,7%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Доля нерезидентов в ОФЗ в мае не изменилась, на 1 июня 2022 года составила 17,7%, как и месяцем ранее, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Это минимальный уровень с 1 декабря 2012 года (тогда их доля составляла 17,4% при объеме инвестиций 557 млрд рублей). Абсолютный максимум долевого показателя был зафиксирован 1 марта 2020 года – 34,9%. Сейчас он вдвое меньше.

Как ожидается, в текущих условиях из-за ограничений на продажу ценных бумаг нерезидентами, объем их вложений в ОФЗ существенно меняться не будет.

Объем рынка ОФЗ в мае стал больше на 10 млрд рублей, или на 0,1%, увеличившись до 15,633 трлн рублей с 15,623 трлн рублей.

Нерезиденты в мае 2022 года увеличили вложения в ОФЗ на символические 1 млрд рублей, или на 0,04%, до 2,764 трлн рублей с 2,763 трлн рублей.