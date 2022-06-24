Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Доля нерезидентов в ОФЗ в мае осталась на уровне 17,7%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Доля нерезидентов в ОФЗ в мае не изменилась, на 1 июня 2022 года составила 17,7%, как и месяцем ранее, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Это минимальный уровень с 1 декабря 2012 года (тогда их доля составляла 17,4% при объеме инвестиций 557 млрд рублей). Абсолютный максимум долевого показателя был зафиксирован 1 марта 2020 года – 34,9%. Сейчас он вдвое меньше.

Как ожидается, в текущих условиях из-за ограничений на продажу ценных бумаг нерезидентами, объем их вложений в ОФЗ существенно меняться не будет.

Объем рынка ОФЗ в мае стал больше на 10 млрд рублей, или на 0,1%, увеличившись до 15,633 трлн рублей с 15,623 трлн рублей.

Нерезиденты в мае 2022 года увеличили вложения в ОФЗ на символические 1 млрд рублей, или на 0,04%, до 2,764 трлн рублей с 2,763 трлн рублей.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Тинькофф инвестиции" вводят комиссию по счетам в долларах, евро и фунтах в 1% в месяц

Суд 22 июля проверит обоснованность заявления "дочки" Google в РФ о своем банкротстве

Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других финорганизаций через их сервисы

Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

Минфин перечислил НРД еще один купон по евробондам в рублях по новой схеме выплат

Минфин перечислил НРД еще один купон по евробондам в рублях по новой схеме выплат

Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Рынок акций РФ открылся ростом индексом МосБиржи и РТС на 0,1%

Рынок акций РФ открылся ростом индексом МосБиржи и РТС на 0,1%

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

Европарламент постановил заполнить газохранилища ЕС к ноябрю на 80%

Европарламент постановил заполнить газохранилища ЕС к ноябрю на 80%

Цена газа на июльской сессии на Петербургской бирже упала до минимума за год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });