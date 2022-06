Падение биткойна привело к обвалу акций компаний-майнеров

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Резкое снижение стоимости криптовалют в этом году оказало давление на акции компаний, работающих в сфере майнинга цифровых валют, пишет The Wall Street Journal.

Акции американских майнеров Riot Blockchain Inc. и TeraWulf Inc. с начала года подешевели на 78% и 89% соответственно, а цена бумаг канадских Hut 8 Mining Corp. и Bitfarms Ltd обвалилась на 79% и 71% соответственно.

Стоимость биткойна упала примерно на 70% с достигнутых в ноябре максимумов, до $20 тыс. Как следствие, майнинговые компании Северной Америки в последнюю неделю зарабатывали менее $20 млн в сутки, по данным компании Glassnode. В октябре прошлого года среднесуточная выручка составляла около $72 млн.

Ситуация усугубляется тем, что банки все меньше настроены вести дела с представителями криптовалютного сектора, что негативно влияет на их возможность оплачивать покупки нового оборудования.

По словам аналитика Arcane Research Ярана Меллеруда, компаниям приходится продавать практически всю добываемую криптовалюту, чтобы закупить новые мощные компьютеры и чипы. По его оценкам, в январе-апреле 2022 года публично торгуемые майнеры продавали около 30% всех добываемых ими биткойнов, а в мае показатель превысил 100% - то есть компаниям пришлось продавать цифровые активы из своих резервов.

"Если им придется ликвидировать значительную часть своих резервов, это может оказать еще большее понижательное давление на цены на биткойны", - отметил Меллеруд.

Риск убыточности

По оценкам Glassnode, если курс биткойна упадет ниже $17,600 тыс., майнеры будут убыточными.

Стоимость криптовалют падает вместе с другими рисковыми активами, включая акции, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и увеличения рисков глобальной рецессии, полагают многие аналитики. Поскольку центробанки мира твердо намерены продолжать повышать ставки, падение цифровых валют может оказаться затяжным. Так, инвестиционный директор Absolute Strategy Research Иэн Хартнетт считает, что биткойн вполне может упасть до $13 тыс.