Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции, но неделю завершил ростом

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после недельного роста из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и отскочила вверх нефть (Brent превысила $113 за баррель). Продолжили рост акции девелоперов на ожиданиях господдержки сектора, лидировали бумаги ГК "Самолет" (+6,9%) на сильном финотчете.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2391,51 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1414,96 пункта (-0,1%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,5%.

Доллар просел до 53,25 рубля (-0,22 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,6-7,6%, доллар подешевел на 3,16 рубля.

Подешевели в пятницу акции "ММК" (-2,9%), "Газпрома" (-2,5%), Polymetal (-2,1%), расписки OZON (-1,3%), TCS Group (-1,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Магнита" (-1%), "Яндекса" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Акционеры "Русала" на годовом собрании 23 июня проголосовали против выплаты дивидендов за 2021 год, говорится в сообщении компании.

Комитет Госдумы по бюджету на заседании в пятницу принял за основу предложенную правительством поправку в Налоговый кодекс (НК), которая вводит "нашлепку" к НДПИ для "Газпрома" в размере 416 млрд рублей, средства компания должна будет выплатить за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября.

Подорожали в пятницу акции "АЛРОСА" (+3,5%), АФК "Система" (+3,2%), "Московской биржи" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Северстали" (+1,4%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), "РусГидро" (+0,3%), ВТБ (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, рынок акций РФ в пятницу взял паузу и скорректировался после нескольких сессий роста. Лучше всего на неделе выглядели акции девелоперов после снижения ставок по льготной ипотеке. Нефть Brent держится выше $110 за баррель, так как дефицит предложения сохраняется. Основным сдерживающим фактором возврата нефтяных котировок к $120 за баррель выступает сокращение спроса при реализации риска глобальной рецессии. На следующей неделе в фокусе останется новостной фон, корпоративные новости и макростатистика, ориентир для индекса МосБиржи - 2340-2400 пунктов.

На мировых рынках настроения будут определять заявления председателей ЕЦБ и ФРС во вторник и среду, полагает эксперт.

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, на следующей неделе должны состояться годовые общие собрания акционеров по большинству дивидендных компаний, в их числе "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "ОГК-2". Ожидается, что акционеры утвердят предложенные дивиденды и это позитивно повлияет на рынок. Поддержку акциям также будут оказывать девелоперы, а вместе с ними и банковский сектор на фоне снижения ипотечной ставки - это должно мотивировать покупателей недвижимости и способствовать росту кредитных портфелей банков.

Негативное влияние на рынок продолжает оказывать золотодобывающий сектор: на следующей неделе прояснится ситуация с возможным введением ЕС эмбарго на российское золото в рамках седьмого пакета санкций, полагает Власенко.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, существенное влияние на негативную динамику рынка в пятницу оказали бумаги "Газпрома", просевшие на слухах о возможной национализации части "Северного потока 2" Германией. Так, издание Spiegel пишет о том, что в Минфине ФРГ рассматривают вариант национализации части "Северного потока 2", хотя российской стороне об этом ничего не известно. Вероятно, с помощью национализации Германия рассчитывает вывести проект из-под действия санкций и обеспечить дополнительный канал поставок газа.

Продолжили рост бумаги сектора строительных компаний на идее льготной ипотеки, а лидером среди них выступили акции ГК "Самолет" после выхода сильной отчетности и прогнозов компании. Однако уже на следующей неделе в секторе девелоперов может прокатиться волна фиксации прибыли – слишком бурное повышение на текущей неделе, по сути, реализовало почти весь потенциал акций застройщиков.

Подешевели расписки VK Group и акции "Яндекса", по которым спекулянты фиксировали прибыль в конце недели. Сектор информационных технологий стал одним из наиболее часто используемых для краткосрочных спекуляций.

Неплохо в конце недели выглядели подросшие акции Сбербанка - в банке ожидают удвоение потребительского кредитования в июне по сравнению с маем на фоне улучшения доступности кредитов (в мае объем потребительского кредитования составил около 67 млрд рублей).

Для нефти дополнительным источником неопределенности являются действия американского Минэнерго - ведомство отложило публикацию статистики по запасам до следующей недели. Однако, если ситуация не поменялась, то можно предположить рост коммерческих запасов за счет еще более быстрого сокращения стратегических резервов, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу фиксировал прибыль по ряду бумаг, несмотря на улучшение зарубежных настроений. Рубль в последние дни перешел к торговле в узком диапазоне и в целом продолжает получать основную поддержку от мер по ограничению движения капитала, а также перехода РФ на выплаты по еврооблигациям в российской валюте вслед за введением нового механизма оплаты за газ.

Акции ГК "Самолет" в пятницу получили поддержку от публикации данных о росте чистой прибыли за 5 месяцев текущего года на 82%. Бумаги "Детского мира" (+7%, до 70,56 рубля) выросли без очевидных новостей и с технической точки зрения продолжают движение в рамках среднесрочного диапазона 64-75 руб. Ситуация может измениться, если менеджмент "Детского мира" даст сигналы о возможной выплате дивидендов за текущий год.

Нефть отскочила вверх от важных среднесрочных поддержек $107 и $104,5 за баррель Brent и WTI соответственно в попытке сохранить основной восходящий тренд. В целом цены, скорее всего, завершат неделю в неплохой позиции для развития среднесрочного роста, но многое в ближайшие сессии будет зависеть от общемирового аппетита к риску.

Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю на умеренно пессимистичной ноте в преддверии саммита стран "большой семерки" и возможного объявления новых антироссийских санкций, отмечает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 1,6-3,2%) и Штаты (индексы растут на 2,2-2,3%).

Накануне глава Федрезерва США Пауэлл заявил, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня. Днем ранее, в среду, Пауэлл признал наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски "в настоящее время не особенно повышенные".

Пауэлл добавил также, что Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в стране и приближения показателя к целевому уровню в 2%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне упал до 50 пунктов по сравнению с 58,4 пунктами месяцем ранее, это минимальный уровень за все время ведения расчетов. Предварительные данные указывали на снижение показателя до 50,2 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

В то же время, по данным Минторга США, продажи новостроек в мае выросли на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 696 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 629 тыс. домов, а не 591 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 588 тыс. с объявленного ранее апрельского уровня, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу возобновили рост после падения накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $113,27 за баррель (+2,9% и -1,5% в четверг), августовская цена WTI - $107,78 за баррель (+3,4% и -1,8% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили упавшие после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-14%, до 0,191 рубля; дивиденды за 2021 год - 0,0278 рубля на акцию), также просели акции ПАО "Фармсинтез" (-5,9%), расписки HeadHunter (-4,6%), VK (-2,5%), акции ПАО "Куйбышевазот" (-2,2%), расписки Fix Price (-2,1%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2%).

Подорожали бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (+14,1%), "Детского мира" (+7%), ГК "Самолет" (+5,9%), GDR X5 Retail (+6,7%), бумаги "Мечела" (+5,7%), "Группы ЛСР" (+4,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,2%), "Совкомфлота" (+3,1%), расписки "Эталона" (+3%).

Девелопер "Самолет" за пять месяцев 2022 года практически удвоил скорректированную EBITDA в годовом сравнении, до 18,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка компании выросла на 97% в годовом сравнении и составила 72,4 млрд рублей; чистая прибыль выросла на 82% г/г, до 9,1 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,47 млрд рублей (из них 10,78 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,19 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,55 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").