Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних площадок и известий о новых антироссийских санкциях Японии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,4%, лидируют в откате бумаги золотодобывающих компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2387,38 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1409,75 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,5%.

Доллар подрос до 54,0 рубля (+0,6 рубля).

В связи с ситуацией вокруг Украины Япония приняла решение о расширении санкционного списка в отношении российских представителей и предприятий, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7, передали японские СМИ.

По данным японского телеканала NHK, новые санкции против России касаются запрета на импорт российского золота, а также замораживания активов примерно 70 российских физических и юридических лиц, запрета на экспорт продукции в адрес 90 российских предприятий и компаний, которые, по мнению японской стороны, связаны с военной отраслью России.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3,5%), Polymetal (-3,4%), "Селигдара" (-2,9%), "ММК" (-1,3%), "Норникеля" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+1,3%), акции "АЛРОСА" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), UC Rusal (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги "Московской биржи" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Во втором эшелоне подскочили акции "Соллерса" (+3,5%).

Основной владелец ПАО "Соллерс Авто" (76,7%) Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контролирующую долю топ-менеджерам группы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к компании. Группа "Соллерс Авто", сменившая контролирующего акционера, продолжит деятельность в прежней структуре активов и будет развивать автобизнес, сообщила компания.

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник позитивный: азиатские индексы растут, металлы дорожают, нефть стабильна. Негативом для акций российских золотодобывающих компаний выступает запрет G7 на поставки российского золота, но, по большому счету, это лишь меняет логистику, а не закрывает возможности.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также отмечает, что в начале недели внешний фон оценивается как позитивный. Ключевые азиатские индексы широким фронтом уверенно растут, фьючерсы на американские и европейские индексы также "плюсуют".

В фокусе внимания инвесторов будут данные по заказам на товары длительного пользования в США, в среду - по личным потребительским расходам (PCE) в США, а в пятницу - изменение деловой активности в июне в промышленности в США ISM Manufacturing. Учитывая, что на этой неделе заканчивается второй квартал и I полугодие 2022 года, можно ожидать роста рынков в течение недели.

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" продолжают отыгрывать заявление крупнейшего акционера компании о том, что мощности загружены сейчас всего на 55%, а рентабельность в мае составила 4%.

Тема введения новых западных санкций на импорт золота из России и установление предельных цен на закупки российской нефти во время саммита G7 способны увести индекс МосБиржи в "красную" зону - индекс в понедельник будет двигаться в диапазоне 2350-2400 пунктов, полагает Соловьев.

В мире

В США в пятницу индексы выросли на 2,7-3,3%, подъем S&P500 (+3,1%) стал максимальным с мая 2020 года. Рынок завершил в "плюсе" первую неделю из четырех: подъем Dow Jones по итогам прошлой недели составил 5,4%, S&P 500 - 6,5%, Nasdaq - 7,5%.

Поддержку рынку в пятницу оказали сигналы ослабления экономического роста и замедления инфляционного давления в США, позволившие инвестором сделать вывод, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, не придется ужесточать политику настолько серьезно, как ожидалось, отмечает Dow Jones.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне упал до рекордно низкого значения в 50 пунктов по сравнению с 58,4 пункта месяцем ранее, показали окончательные данные. Предварительные данные указывали на снижение индекса до 50,2 пункта, и эксперты не ожидали его изменения.

При этом, Мичиганский университет пересмотрел в меньшую сторону динамику инфляционных ожиданий американцев: на среднесрочную перспективу (ближайший год) - до 5,3% с 5,4%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 3,1% с 3,3%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры ожидают ее подъема до 3,25-3,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 1,5-1,75%, тогда как неделей ранее прогнозировали повышение до 3,5-3,75%. Кроме того, рынок теперь ожидает, что ФРС начнет вновь снижать ставку через год, свидетельствуют данные CME Group.

Крупнейшие банки США имеют сильный капитал и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии, показали результаты стресс-тестов Федрезерва.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei вырос на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

Оптимизму участников азиатского рынка способствует прогресс Китая в сдерживании распространения коронавируса на фоне возобновления работы школ и предприятий, пишет MarketWatch, ссылаясь на мнение аналитиков.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) предоставил банкам 100 млрд юаней (почти $15 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО, что стало самым крупным вливанием денежных средств с марта, пишет Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник стабильны после уверенного роста в пятницу на сигналах ослабления инфляционного давления в США. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $113,09 за баррель (-0,03% и +2,8% в пятницу), августовская цена WTI - $107,45 за баррель (-0,2% и +3,2% в пятницу).

В центре внимания рынка в понедельник - встреча глав государств G7, на которой, вероятно, будут обсуждаться меры ограничения импорта российских энергоресурсов.

Как сообщает агентство Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.