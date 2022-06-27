Владелец "Соллерс Авто" Вадим Швецов продал автоконцерн

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Основной владелец ПАО "Соллерс Авто" (76,7%) Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контролирующую долю топ-менеджерам группы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к компании.

По данным собеседника газеты, ООО "Соллерс Груп" Швецова продало свой пакет в 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто" компании "Альтер Инвест", основанной менеджментом автоконцерна.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Альтер Инвест" зарегистрировано 17 июня в подмосковных Химках, его возглавляет гендиректор "Соллерс Авто" Николай Соболев. Акционерами являются Соболев (35,5%), глава УАЗа и "Соллерс Форд" Адиль Ширинов (39%), заместитель директора "Соллерс Авто" Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам "Соллерс Авто" Виктор Хвесеня (5%).

Сделка закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов, пишет газета со ссылкой на источник. Официально в "Соллерс Авто" продажу не комментируют.

"Коммерсант" отмечает, что капитализация "Соллерс Авто" на МосБирже на 24 июня составляла 5,8 млрд руб. Таким образом, стоимость пакета Швецова была на уровне 4,5 млрд руб.

Основной актив "Соллерс Авто" - "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ). В конце 2021 г. компания объявила о завершении его реорганизации, что аналитики связывали с возможной подготовкой к заключению партнерства с другим автопроизводителем. Среди кандидатов чиновники называли китайский Chery.

Однако 3 июня ЕС ввел санкции в отношении завода, ссылаясь на поставки УАЗ "Патриот" для нужд армии. В отличие от санкций США эти ограничения не экстерриториальные, но коснутся как минимум взаимоотношений с европейскими поставщиками, отмечает газета. Помимо УАЗа у "Соллерс Авто" есть СП Ford, Isuzu и Mazda, а также "Заволжский моторный завод".

Решение Швецова о продаже "Соллерс Авто" не связано с возможными санкциями в отношении него как владельца группы, утверждает собеседник "Коммерсанта". Источники газеты в автопроме говорят об общей "усталости" из-за постоянной неопределенности в отрасли, допуская, что Швецов мог на этом фоне сконцентрироваться на других проектах.

По словам собеседника газеты, Швецов постепенно снижал вовлеченность в управлении "Соллерс Авто" после ухода в 2019 г. с поста гендиректора группы, который он занимал с момента основания концерна. Собеседник издания отметил, что Швецов последнее время не принимал участия в отраслевых совещаниях, сконцентрировавшись на других подразделениях "Соллерс Груп", в том числе логистике, и новых проектах - как электрокаршеринг с "Русгидро".

Бизнес "Соллерс Авто" последние годы строился на создании совместных предприятий, что теперь перестало быть актуальным. "Новые владельцы будут развивать активы, однако вместо СП рассматривают другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими автоконцернами, также продолжится работа над сервисами мобильности", - пишет издание, ссылаясь на источник.

Эксперт по авторынку Владимир Беспалов отмечает, что сумма сделки может сильно отличаться в зависимости от ее условий. "Сказать, что что-то изменилось для компании, нельзя, поскольку все новые владельцы давно работали в "Соллерсе". Но очевидно, что отсутствие одного контролирующего акционера в нынешних обстоятельствах снижает риски, легче взаимодействовать с партнерами, в том числе будущими", - сказал Беспалов газете.

Аналитик добавил, что сделка с контролирующей долей в "Соллерс Авто" также снижает риски для логистического бизнеса "Соллерс Груп" и персонально Швецова. Для автоконцерна сейчас наиболее актуален вопрос стратегии, потому что проблема обновления модельного ряда УАЗа остается острой, подчеркивает Беспалов. При этом он полагает, что бизнес СП с Ford и Mazda, очевидно, "какое-то время будет поставлен на паузу", поскольку необходимо решить возникшие из-за санкций технические и юридические вопросы.