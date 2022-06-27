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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России
Фото: Андрей Махонин/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по валютным долговым обязательствам.

На вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с заявлениями о дефолте в РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, не согласны".

По словам Пескова, утверждения о дефолте "в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен". Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей - "это уже не наши проблемы", добавил он. "То есть, в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", - сказал Песков.

В понедельник истек 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036".

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По данным агентства Bloomberg, иностранные инвесторы эти платежи так и не получили, а это означает, что Россия оказалась в состоянии дефолта.

Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходились на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее не будет.

Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - НРД - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. НРД сообщал, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам. Bloomberg ранее писал, что средства от НРД поступили в Euroclear, однако платежи "застряли" там из-за комплаенс-проверки и до держателей не дошли.

Купонный платеж по выпуску с погашением в 2026 году составляет $71,25 млн, по выпуску с погашением в 2036 году - 26,5 млн евро.

Дмитрий Песков
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