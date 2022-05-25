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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

РФ в отсутствие лицензии OFAC будет обслуживать долларовый долг в рублях

РФ в отсутствие лицензии OFAC будет обслуживать долларовый долг в рублях
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - РФ в отсутствие лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях, сообщил российский Минфин.

Ранее OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу РФ ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) в качестве платежного агента", - сообщило министерство.

"Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится", - подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Минфин РФ США OFAC
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