L'Occitane увеличил чистую годовую прибыль на 57,5%, до рекордных 242 млн евро

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Французский производитель косметики L'Occitane International SA по итогам 2022 финансового года, который завершился в марте, увеличил чистую прибыль на 57,5% - до рекордных 241,9 млн евро против 153,6 млн евро годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.

Годовая выручка L'Occitane выросла на 16,7% - до 1,81 млрд евро по сравнению с 1,55 млрд евро. Без учета изменения курсов обмена валют подъем составил 14,6%. Сопоставимые продажи увеличились на 8,3%.

В том числе во Франции выручка повысилась на 10,8% (до 96 млн евро), в Гонконге - на 25,7% (до 118,9 млн евро), в Китае - на 24,4% (до 328 млн евро), на Тайване - на 8,6% (до 51,5 млн евро), в Великобритании - на 27,9% (до 197,5 млн евро), в США - на 14,8% (до 296,8 млн евро), в России - на 22,8% (до 62,6 млн евро), в Бразилии - на 40,1% (до 48,3 млн евро). Между тем в Японии доходы сократились на 4,3% и составили 206 млн евро.

Объем чистого долга компании на конец марта составлял 660,8 млн евро, увеличившись за год на 67% (с 395,6 млн евро).

L'Occitane планирует, что по итогам 2023 фингода выручка превысит отметку 2 млрд евро, несмотря на локдауны в Китае и уход компании из России.

Котировки акций компании опустились на 0,4% по итогам торгов в Гонконге в понедельник.

L'Occitane была основана в 1976 году. Сейчас она работает в 90 странах, в ее штате больше 8700 сотрудников. Продукция L'Occitane продается более чем в 3000 точек, собственных магазинов у компании больше 1500.

В 2010 году компания провела IPO на Гонконгской фондовой бирже.