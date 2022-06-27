Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

L'Occitane увеличил чистую годовую прибыль на 57,5%, до рекордных 242 млн евро

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Французский производитель косметики L'Occitane International SA по итогам 2022 финансового года, который завершился в марте, увеличил чистую прибыль на 57,5% - до рекордных 241,9 млн евро против 153,6 млн евро годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.

Годовая выручка L'Occitane выросла на 16,7% - до 1,81 млрд евро по сравнению с 1,55 млрд евро. Без учета изменения курсов обмена валют подъем составил 14,6%. Сопоставимые продажи увеличились на 8,3%.

В том числе во Франции выручка повысилась на 10,8% (до 96 млн евро), в Гонконге - на 25,7% (до 118,9 млн евро), в Китае - на 24,4% (до 328 млн евро), на Тайване - на 8,6% (до 51,5 млн евро), в Великобритании - на 27,9% (до 197,5 млн евро), в США - на 14,8% (до 296,8 млн евро), в России - на 22,8% (до 62,6 млн евро), в Бразилии - на 40,1% (до 48,3 млн евро). Между тем в Японии доходы сократились на 4,3% и составили 206 млн евро.

Объем чистого долга компании на конец марта составлял 660,8 млн евро, увеличившись за год на 67% (с 395,6 млн евро).

L'Occitane планирует, что по итогам 2023 фингода выручка превысит отметку 2 млрд евро, несмотря на локдауны в Китае и уход компании из России.

Котировки акций компании опустились на 0,4% по итогам торгов в Гонконге в понедельник.

L'Occitane была основана в 1976 году. Сейчас она работает в 90 странах, в ее штате больше 8700 сотрудников. Продукция L'Occitane продается более чем в 3000 точек, собственных магазинов у компании больше 1500.

В 2010 году компания провела IPO на Гонконгской фондовой бирже.

Франция L'Occitane Гонконг Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ отметили сокращение числа финопераций с недружественными странами на 80%

Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

Минфин опроверг наступление дефолта в России

Минфин опроверг наступление дефолта в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

Российская нефть - храним или хороним. Обзор

Российская нефть - храним или хороним. Обзор

В Узбекистане допустили отказ от экспорта газа к 2025-2026гг

В Белом доме объявили о намерении G7 ограничить доходы РФ от импорта золота

В Белом доме объявили о намерении G7 ограничить доходы РФ от импорта золота

На развитие авиатранспорта до 2030 года направят более 770 млрд рублей

Переработчики пластмасс призвали вернуть импортные пошлины на изделия из пластика

Переработчики пластмасс призвали вернуть импортные пошлины на изделия из пластика

Владелец "Соллерс Авто" Вадим Швецов продал автоконцерн

Владелец "Соллерс Авто" Вадим Швецов продал автоконцерн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });