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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Турецкий ЦБ запретил выдачу кредитов в лирах компаниям с крупными валютными счетами

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Центробанк Турции, чтобы поддержать лиру без повышения ключевой процентной ставки, запретил финансовым организациям кредитовать в лирах компании, располагающие располагающих крупными объемами иностранной валюты. На этом решении лира уверенно дорожает 27 июня, сообщает Bloomberg.

Пара доллар/лира торгуется на уровне 16,7205 лиры по сравнению с 16,8862 лиры на закрытие предыдущей сессии.

О мерах поддержки лиры ЦБ объявил в минувшую пятницу после закрытия рынков. Банки не смогут выдавать кредиты в лирах корпоративным заемщикам, сумма иностранной валюты на счетах которых превышает 15 млн лир (порядка $900 тысяч) и превосходит 10% общих активов или годовых продаж компании. В общей сложности новое правило затронет порядка 10 тысяч компаний, поскольку оно содержит ряд исключений, отмечает источник Bloomberg.

Такое решение регулятора, как ожидается, заставит компании продавать иностранную валюту, чтобы получить доступ к новым кредитам в лирах.

Эффект от новой меры будет "жестким", однако он проявится лишь в краткосрочной перспективе, когда крупные компании-экспортеры сократят свои балансы в иностранной валюте, считают экономисты Deutsche Bank.

Многие эксперты при этом полагают, что лира не сможет долгое время укрепляться без подъема ключевых процентных ставок турецким ЦБ в условиях превышающей 70% инфляции.

Турция Deutsche Bank
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