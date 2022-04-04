Инфляция в Турции в марте ускорилась до максимальных за 20 лет 61,14%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Турции в марте выросли на 61,14% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами с марта 2002 года, свидетельствуют данные статистического института страны (Turkstat).

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 54,44% в феврале и 16,19% в марте 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали мартовскую инфляцию на уровне 61,6%, отмечает Trading Economics.

Инфляция в Турции усилилась по итогам десятого месяца подряд на фоне ослабления лиры и подъема цен на сырьевые товары в результате российско-украинского конфликта.

Наиболее существенно в марте подорожали транспортные услуги - на 99,12% в годовом выражении, стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков подскочила на 70,33%, мебели и товаров для дома - на 69,29%, цены в ресторанах и отелях выросли на 60,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Турции в марте увеличились на 5,46% против 4,81% в феврале. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение на 5,77%.