AT&T и Verizon повысили стоимость тарифов на фоне роста цен на другие услуги в США

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американские телекоммуникационные компании за последний месяц повысили стоимость ряда тарифов на услуги беспроводной связи, при этом руководство компаний отмечает, что потребители, которые уже приспособились к росту цен на другие товары и услуги, смогут выдержать небольшое повышение цен и не будут менять провайдера или отказываться от услуг, пишет The Wall Street Journal.

Так, компания AT&T Inc. увеличила цену на самые старые тарифные планы максимум на $6 для индивидуальных клиентов и на $12 для семейных тарифов, таким образом побуждая клиентов переходить на новые безлимитные тарифы.

Verizon Communications Inc. последовала примеру своего конкурента, также подняв ежемесячную плату на $6-12. Кроме того, компания повысила ежемесячный платеж по тарифам на беспроводную связь на $1,35 и ввела комиссию в размере до $2,20 для ряда тарифных планов для бизнеса.

Глава потребительского сегмента Verizon Мэнон Бруллет сказал, что потребители обеспокоены экономической ситуацией, однако компания сохраняет уверенность в своих ценах, поскольку потребители ценят надежность ее услуг.

T-Mobile US Inc. решил не повышать цены на свои услуги, назвав решения конкурентов неуважительными по отношению к потребителям, которые и так уже обременены высокими расходами. В феврале компания повысила ежемесячный платеж по ряду старых тарифов на сумму вплоть до 31 цента.

При этом компания утверждает, что подобное повышение затрагивает небольшую часть клиентов. В то же время она добавляет новые услуги для наиболее дорогостоящих потребительских и бизнес-планов, чтобы убедить пользователей перейти на новый тарифный план.

На текущий момент единственной компанией, которая повысила цены на доступные к подключению тарифные планы, является Verizon. Большинство остальных компаний повысили цены на более дешевые тарифные планы, недоступные для новых покупателей.

Три крупнейших в США оператора связи не уточнили, как повышение цен скажется на их выручке. Между тем, по данным исследовательской компании LightShed Partners, в случае с Verizon это принесет компании дополнительно $2,4 млрд к годовой выручке, тогда как AT&T и T-Mobile - $700 млн и $100 млн соответственно.

Операторы связи вкладывают выручку в развитие своих сетей, которые обходятся им в миллиарды долларов в год, а также в новые стандарты связи, чтобы предоставлять пользователям услуги высокоскоростного подключения к интернету.