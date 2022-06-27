Расходы США на обслуживание госбумаг выросли на 30% с октября 2021 года

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Доходность гособлигаций США растет, поскольку Федеральная резервная система поднимает процентные ставки в целях ограничения инфляции, что может со временем увеличить стоимость заимствований правительства до уровня выше, чем прогнозируется в настоящее время, пишет The Wall Street Journal.

Госрасходы на процентные платежи с октября, когда начался 2022 финансовый год, по май составили около $311 млрд, что почти на 30% превышает показатель за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют данные министерства финансов страны. При этом в целом дефицит бюджета упал в 4,8 раза из-за сокращения других видов расходов и за счет роста налоговых поступлений.

Средняя процентная ставка по ликвидным госбумагам с фиксированной процентной ставкой имела тенденцию к снижению с середины 2019 года, но в этом году начала расти на фоне самой высокой инфляции за последние 40 лет.

Некоторые аналитики говорят, что увеличение стоимости заимствований потенциально может отодвинуть на второй план расходы на другие приоритетные направления и привести к еще большему росту общего объема госдолга США, который, по прогнозам, достигнет самой высокой доли от ВВП в следующем десятилетии, по оценкам Бюджетного управления (CBO) Конгресса.

"Рост процентных ставок просто увеличивает наш долг и повышает нагрузку на следующее поколение, вынуждая их платить больше за наше прошлое, чем за наше будущее", - полагает главный исполнительный директор Peter G. Peterson Foundation Майкл Петерсон.

С марта Федрезерв повысил базовую процентную ставку уже трижды - с почти нулевого уровня до диапазона 1,5-1,75% годовых. Ожидается, что к концу текущего года она превысит 3% годовых.

Доходность долгосрочных гособлигаций также выросла, в том числе 10-летних бондов - примерно до 3% с около 1,5% годовых в конце прошлого года.

Объем находящегося в обращении долга США составляет порядка $30 трлн. По состоянию на конец марта, около 29% госбумаг должны быть погашены в течение года или раньше. На этот долг при рефинансировании больше всего повлияет повышение процентных ставок в краткосрочной перспективе, отмечают эксперты.

CBO в мае прогнозировал, что в этом году федеральные расходы на процентные выплаты достигнут $399 млрд по сравнению с $352 млрд в 2021 году, а доходность 10-летних облигаций США составит в среднем 2,4% против 1,4% годовых в прошлом году.

По прогнозам, процентные расходы будут увеличиваться в каждом финансовом году до 2032 года и составят примерно $8,1 трлн в течение следующего десятилетия, согласно мартовским оценкам. С тех пор темпы роста потребительских цен в США еще больше усилились.

"Мы уже предполагали, что ФРС собирается поднять и нормализовать ставки, но они делают это быстрее и, вероятно, собираются поднять их еще выше, - отмечает старший директор бюджетного комитета Марк Голдвейн. - По сравнению с прежними ожиданиями это несколько более затратно для бюджета - то, что они повышают ставки быстрее".

В соответствии с эмпирическим правилом CBO, если все процентные ставки в этом году будут на 0,5 процентного пункта выше базового прогноза, то расходы на процентные платежи увеличатся на $19 млрд. Если они будут выше на эту величину по итогам каждого года в 2023-2032 гг., то затраты будут больше на $1,3 трлн.

Экономист Morgan Stanley Джулиан Ричерс полагает, что рост стоимости заимствований не следует преувеличивать отчасти потому, что реальные процентные ставки (за вычетом инфляции) хоть и поднялись, но остаются низкими. При этом он не исключает возможности сокращения стоимости заимствований, если в США произойдет существенное замедление темпов экономического роста, как это предполагают некоторые эксперты с учетом агрессивных действий ФРС.