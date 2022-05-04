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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:44

ФРС ожидаемо повысила ставку на 50 бп и начнет сокращение активов на балансе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 0,75-1% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам майского заседания.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

В марте Федрезерв поднял ставку на 25 б.п. В последний раз американский ЦБ увеличивал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а подъема сразу на 50 б.п. не было с 2000 года.

Руководители центробанка также объявили в среду о намерении "начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг 1 июня", отмечается в сообщении.

ФРС США
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