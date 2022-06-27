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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Челябинский меткомбинат не будет платить дивиденды за 2021 год

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел) на годовом собрании, прошедшем в заочной форме, решили дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать, полученную прибыль не распределять, говорится в сообщении ЧМК.

В прошлом году ЧМК получил чистую прибыль по РСБУ в размере 8,897 млрд рублей против 505,881 млн рублей чистого убытка в 2020 году.

Комбинат не выплачивает дивиденды с 2004 года.

Акционеры на собрании переизбрали в полном составе совет директоров ПАО, внесли изменения и дополнения в устав, утвердили аудитором АО "Энерджи Консалтинг".

Уставный капитал ЧМК составляет 3 161 965 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката. В отчете ПАО за 2021 год, было указано, что "Мечел" владеет 91,9% его уставного капитала.

ЧМК Мечел
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