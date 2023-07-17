Суд удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с "Мечела" $244 млн

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с ПАО "Мечел" и ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (входит в группу "Мечел") $244,2 млн, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Долг будет взыскиваться с ответчиков солидарно в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Суд признал ответчиков обязанными лицами перед Газпромбанком.

Иск, согласно картотеке, был заявлен о взыскании 11,9 млрд рублей, однако в оглашенном решении говорится, что во взыскиваемую задолженность вошли около $154,8 млн основного долга и $89,4 млн процентов.

На заседании отмечалось, что Газпромбанк заявил свои требования на основании заключенного в 2010 году кредитного договора, а также договора финансового участия, по которому французский BNP Paribas выделял ЧМК полученные от ГПБ денежные средства, а "Мечел" выступил поручителем по кредиту.

Заемщик должен был вернуть денежные средства до августа 2019 года, однако последний платеж по основному долгу поступил в январе 2014 года.

Газпромбанк считает, что на данное дело распространяется антисанкционный указ президента России от 5 июля 2022 года.

"Мечел" не признал претензий Газпромбанка. По мнению ответчиков, антисанкционный указ президента в данном иске применяться не должен, так как последний платеж был в 2014 году. Кроме того, по их словам, истек срок поручительства и срок исковой давности.

Суд отклонил ряд ходатайств ответчиков об оставлении иска без рассмотрения в связи с тем, что, по условиям договора, любые споры по нему подлежат рассмотрению в Лондонском арбитраже, а также об отложении заседания, об истребовании документов.

В металлургическом холдинге "Интерфаксу" сообщили, что "Мечел" ждет текста решения суда и будет его изучать, воздержавшись от дальнейших комментариев

ГПБ - один из основных кредиторов "Мечела" наряду с ВТБ. Весной 2020 года "Мечел" договорился о реструктуризации долга перед этими банками (это почти 90% задолженности компании). Срок погашения был продлен на 7 лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. Grace-периода реструктуризация не предполагает.

Срок погашения долга "Мечела" перед ECA-кредиторами истек в январе 2021 года, компания не смогла договориться о его реструктуризации. Размер не реструктурированного долга перед ECA-кредиторами, по последним данным, составляет $420 млн.

Чистый долг группы "Мечел" без пеней и штрафов на 31 декабря 2021 года составлял 275 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,3х. Отчетность за 2022 год компания не раскрывала. По расчетам "БКС Мир инвестиций" чистый долг "Мечела" по итогам 2022 года должен был упасть на $0,9 млрд - до $2,6 млрд.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката.