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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

CEO General Electric возглавил авиационное подразделение своей компании

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского промышленного концерна General Electric Co. Ларри Калп занял должность CEO авиационного подразделения компании. Это назначение прошло в рамках реорганизации GE, сообщила пресс-служба компании.

Компанию планируют разделить на три отдельные фирмы: подразделение GE Healthcare станет независимой компанией в 2023 году, подразделения GE Renewable Energy, GE Power и GE Digital выделятся в 2024 году.

После этого сама GE сфокусируется на авиационном бизнесе.

Акции GE дорожают на 0,5% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 29%, до $73,8 млрд, а индекс S&P 500 за этот период потерял 17,9%.

General Electric США Ларри Калп GE Healthcare
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