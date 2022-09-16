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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В General Electric ждут последствий для прибыли от проблем в цепочках поставок

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок негативно скажутся на показателях General Electric Co. (GE) в третьем квартале 2022 года, заявила на конференции Morgan Stanley главный финансовый директор компании Каролина Дайбек Хэппе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Сложности в каналах снабжения продолжают ограничивать наши собственные возможности по поставке продукции покупателям", - сказала она.

Наиболее серьезные трудности, по словам Дайбек Хэппе, испытывают подразделения GE в сфере авиации и здравоохранения.

GE рассчитывала поставить клиентам больше авиационных компонентов и двигателей в третьем квартале, но была вынуждена сдвинуть сроки на более позднее время, что "отрицательно скажется на прибыли", сказала она.

Финдиректор отметила, что, согласно оценкам GE, свободный денежный поток компании в третьем квартале будет на уровне второго квартала ($162 млн) или чуть выше.

С начала 2022 года капитализация GE снизилась на 27%.

General Electric Каролина Дайбек Хэппе США
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