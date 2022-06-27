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Airbus создаст исследовательский центр в китайском Сучжоу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE создаст исследовательский центр Airbus China Research Center в городе Сучжоу восточнокитайской провинции Цзянсу.

Данный шаг направлен на дальнейшее расширение промышленного присутствия Airbus в КНР и демонстрирует решимость корпорации стать долгосрочным и надежным партнером по сотрудничеству для авиационной промышленности страны, сообщила компания.

"Китай обладает не только перспективным авиационным рынком, но и преимуществами передовых технологий во многих аспектах", - отметил исполнительный вице-президент Airbus и главный исполнительный директор Airbus China Джордж Сюй, слова которого приводит агентство "Синьхуа".

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Корпорация намерена внести вклад в продвижение высококачественного развития авиационной промышленности КНР, "используя благоприятную бизнес-среду в Сучжоуском промышленном парке, уникальные преимущества Сучжоу в сфере цепочки поставок, а также богатый местный резерв высококлассных талантов", отметил он.

Исследовательский центр будет расположен в районе дельты реки Янцзы. Он должен начать работу в 2023 году.

В основном Airbus China Research Center сосредоточит исследовательскую работу на инфраструктуре водородной энергетики, одновременно предоставляя услуги по исследованиям и инновациям по другим направлениям и способствуя трансформации и модернизации аэрокосмической промышленности с помощью цифровизации и интеллектуализации.

В Сучжоуском промышленном парке, который был основан в 1994 году, работают высокотехнологичные предприятия в области искусственного интеллекта, биомедицины, нанотехнологий и интеллектуального производства.

Airbus Китай Сучжоу
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