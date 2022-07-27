Чистая прибыль Airbus сократилась почти втрое во II квартале

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE во втором квартале 2022 года зафиксировала резкое сокращение чистой прибыли и ухудшила прогноз поставок самолетов на текущий год в целом.

Чистая прибыль Airbus в апреле-июне составила 682 млн евро против 1,87 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный показатель EBIT упал на 31%, до 1,38 млрд евро.

Выручка компании снизилась на 10% и составила 12,81 млрд евро.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному самой компанией, аналитики ожидали скорректированную EBIT в размере 1,33 млрд евро при выручке в 13,7 млрд евро.

Теперь Airbus рассчитывает поставить клиентам 700 коммерческих самолетов в этом году, тогда как ранее заявлялось, что поставки составят около 720 самолетов. При этом годовой прогноз скорректированной EBIT был подтвержден на уровне 5,5 млрд евро, свободного денежного потока без учета слияний и поглощений, а также клиентского финансирования - на уровне 3,5 млрд евро.

В первом полугодии Airbus поставила клиентам 297 коммерческих самолетов - ровно столько же, сколько и год назад.

С начала года капитализация Airbus снизилась на 5,5%, до 82,67 млрд евро.