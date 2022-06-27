Тайваньская GlobalWafers вложит $5 млрд в завод полупроводниковой продукции в Техасе

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Тайваньская GlobalWafers планирует инвестировать $5 млрд в строительство завода в американском штате Техас.

Как сообщила GlobalWafers, завод будет выпускать полупроводниковые пластины – один из ключевых компонентов в производстве микросхем. Как ожидается мощность завода составит 1,2 млн пластин в месяц, на нем будет создано до 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Продукция с завода будет поставляться компаниям Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которые ранее объявили о строительстве собственных заводов по выпуску готовых микросхем и чипов в США. Ожидается, что производство в Техасе сможет полностью покрыть спрос на полупроводниковые пластины на новых заводах Intel и TSMС.

Между тем, проект GlobalWafers может также получить поддержку от американского правительства в случае, если Конгресс США одобрит план по выделению порядка $52 млрд на расширение внутреннего производства полупроводниковой продукции и проведения НИОКР в этой сфере.