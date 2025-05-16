Тайваньская GlobalWafers инвестирует $4 млрд в расширение операций в США

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель кремниевых пластин для полупроводниковой промышленности GlobalWafers планирует инвестировать дополнительно $4 млрд в США.

Общий объем инвестиций компании в стране, таким образом, достигнет $7,5 млрд, заявила глава GlobalWafers Дорис Хсу в ходе церемонии открытия ее предприятия в Техасе.

Она объяснила решение об увеличении инвестиций как ростом спроса на продукцию компании, так и политикой пошлин, "стимулирующей развитие низкозатратного производства в США", сообщает The Wall Street Journal.

Проект строительства предприятия по производству кремниевых пластин для полупроводниковой промышленности в Техасе был анонсирован еще в 2022 году. Он позволил создать 1200 рабочих мест на этапе строительства и 180 постоянных рабочих мест. К 2028 году на предприятии будет работать порядка 650 инженеров и других специалистов.