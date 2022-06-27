Citigroup ухудшил прогноз для S&P 500 на конец года до 4200 пунктов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Аналитики американского банка Citigroup Inc. понизили прогноз для значения фондового индекса S&P 500 на конец текущего года на 500 пунктов, до 4200 пунктов, из-за "упрямо высокой инфляции" и агрессивной политики Федрезерва.

"Ястребиный настрой Федрезерва и влияние растущих реальных ставок на оценку стоимости стали определяющими признаками падения рынка в первом полугодии", - написали они.

Экономисты полагают, что вероятность глобальной рецессии составляет в настоящий момент порядка 50%, причем начаться она может в середине 2023 года.

"Возможно, мы слишком оптимистично смотрели на американские акции в этом году, - говорится в сообщении банка. - Мы ожидаем восстановления на рынке во втором полугодии, однако это лишь сократит потери с начала года".

С начала 2022 года индекс S&P 500 потерял примерно 18% и торгуется вечером в понедельник в районе отметки 3900 пунктов.