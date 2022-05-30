Экономисты не ждут рецессии в мировой экономике, но готовятся к замедлению роста ВВП

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рецессия мировой экономики не неизбежна, но следует готовиться к замедлению темпов роста и увеличению цен, предупреждают экономисты.

"Неожиданных последствий стагфляции не будет", - говорит главный экономист Economist Intelligence Unit Саймон Баптист, которого цитирует CNBC, имея в виду неожиданную рецессию после периода стагфляции.

По его мнению, период стагфляции, характеризующийся медленными темпами роста экономики и высокой инфляцией, продлится "как минимум, следующие 12 месяцев" на фоне ситуации на Украине и сохраняющихся перебоев в мировых цепочках поставок из-за пандемии коронавируса.

"Цены на сырьевые товары начнут снижаться в следующем квартале, но будут оставаться выше, чем до войны на Украине, по простой причине, заключающейся в том, что объем поставок многих видов сырья из России будет оставаться сниженным", - добавил эксперт.

В то время как рост цен ударяет по потребителям, экономика многих стран мира продолжает расти, и краха на рынках труда не происходит, отмечает CNBC. Уровень безработицы во многих странах находится на минимальных значениях за десятилетия.

Рецессия крайне маловероятна для большинства экономик Азии, поэтому потребителям на текущий момент не стоит ее опасаться, полагает Баптист.

Даже если мировая экономика и подвержена риску рецессии, у многих потребителей имеются достаточные накопления и запасы потребительских товаров длительного пользования, отмечает экономист.

Главный экономист AMP Capital Шейн Оливер полагает, что рецессия в мировой экономике не произойдет, как минимум, в ближайшие полтора года.

"Кривая доходности, или разница между доходностью долгосрочных и краткосрочных облигаций, еще не так существенно инвертирована и не сигнализирует о рецессии, а даже если это и так, то в среднем до рецессии пройдет еще 18 месяцев", - отметил он.

По мнению эксперта, США и Австралия смогут избежать ярко выраженного "медвежьего" рынка.

Между тем мировые центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, стремясь замедлить темпы роста инфляции.

Так, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку по итогам заседания в начале мая сразу на 50 базисных пунктов - до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года.

Опубликованный на минувшей неделе протокол заседания Федрезерва показал, что большинство руководителей ЦБ считают уместным повышение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов по итогам нескольких ближайших встреч.

В свою очередь, Резервный банк Новой Зеландии, который ужесточает монетарную политику активнее, чем другие центробанки, на прошлой неделе повысил ключевую ставку еще на 50 б.п., до 2%. Таким образом, регулятор повысил ставку пятый раз подряд и просигнализировал, что она будет повышена до более высокого уровня, чем прогнозировалось ранее. На текущий момент она выросла на 1,75 п.п. с начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в октябре.

Между тем экономисты отмечают риск того, что контроль над инфляцией может спровоцировать рецессию.

Контролировать стагфляцию сложно, поскольку ограничение роста цен путем повышения ставок может еще больше замедлить рост.

Между тем старший экономический советник Capital Economics Вики Редвуд выражает уверенность в том, что центральные банки смогут обеспечить замедление темпов роста инфляции, при этом избежав рецессии.