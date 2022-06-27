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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ЦБ рекомендовал банкам сохранить максимум отделений и банкоматов на селе

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал кредитным организациям сохранить максимально возможное количество точек банковского обслуживания и банкоматов в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях (ОМТ), действовавших по состоянию на 1 марта 2022 года.

Об этом говорится в информационном письме регулятора.

Для сохранения достигнутого уровня доступности финансовых продуктов на селе и на ОМТ Центробанк также рекомендовал кредитным организациям обеспечить для своих клиентов возможность получения услуги cash-out по платежным картам, выпущенным банком.

ЦБ также рекомендовал банкам проводить периодическую оценку доступности (институциональной обеспеченности, ассортиментной доступности, уровня адаптации различных каналов обслуживания) и качества услуг, оказываемых в сельской местности и на ОМТ, в том числе представителям социально уязвимых групп населения, уделять повышенное внимание предотвращению недобросовестных практик продаж финансовых продуктов и услуг.

Кроме того, банкам рекомендуется усилить работу по информированию клиентов о предоставляемых финансовых продуктах (услугах), форматах обслуживания, точках доступа к услугам.

Сash out - выдача наличных клиентам в торговых точках, в том числе в магазинах. Это позволяет повысить доступность банковских услуг в населенных пунктах, где вообще нет отделений банка.

Банк России
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