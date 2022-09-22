Сбербанк в начале 2023 года оценит работоспособность китайских банкоматов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк заинтересован в диверсификации поставок от производителей банкоматов и в первом квартале 2023 года запустит "пилот" по оценке работоспособности китайского оборудования, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

"Сбербанк имеет самую молодую сеть банкоматов в стране: средний возраст нашего банкомата - три с половиной года при сроке эксплуатации семь лет. Тем не менее, мы заинтересованы в диверсификации производителей, поэтому в первом квартале следующего года запустим "пилот" с китайскими банкоматами для оценки технических параметров работоспособности и готовности к нагрузкам в сети Сбера", - заявил Ведяхин в кулуарах форума "Банки России - XXI век" в Казани, организованного Ассоциацией банков России.

Он отметил, что в управлении банкоматами отдельная большая задача для Сбербанка состоит в снижении зависимости от иностранных вендоров в программном обеспечении. "Так, на днях в Москве заработал первый банкомат на российской операционной системе на основе Linux. (. . .) До конца года Linux заработает на 100 банкоматах, а в 2023 году на этой системе будут работать 90% сети", - подчеркнул первый зампред Сбера.

Вопрос о необходимости создания запасов банкоматов и запчастей для них, либо о поиске новых поставщиков, встал перед банковской сферой весной после ухода из России ряда иностранных компаний. Потребность России в банкоматах составляет 20 тысяч штук в год.