Siemens купит разработчика ПО Brightly Software за $1,6 млрд

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Германский промышленный конгломерат Siemens AG купит американского разработчика программного обеспечения Brightly Software за $1,58 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Siemens, сделка дополнит существующие в компании цифровые предложения в сфере строительства инфраструктуры. Активы Brightly Software, сосредоточенные в ключевых секторах, в числе которых образование, общественная инфраструктура и здравоохранение, усилят позиции Siemens на быстрорастущем рынке ПО в сфере строительства и управления инфраструктурой.

Сделку должны одобрить регуляторы. Стороны планируют закрыть ее в течение 2022 года.