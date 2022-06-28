Moody's сочло дефолтом пропущенную выплату купона по евробондам РФ

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пропущенная выплата купона по евробондам РФ представляет собой дефолт по определению международного рейтингового агентства Moody's.

"27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается также вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем.

"Указом президента России от 22 июня введен порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживались мнения, что, вероятно, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, которые не допускают такого изменения валюты в соответствии с договорными условиями", - сообщается в отчете Moody's.

Еврооблигации, выпущенные РФ после 2018 года, допускают при определенных условиях погашение в рублях. Однако евробонды, выпущенные до 2018 года, либо не содержат положения об альтернативной валюте, либо позволяют осуществлять выплаты только в другой "твердой" валюте (доллар США, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк).

Как сообщалось, в понедельник истек 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036".

При этом российский Минфин заявил, что инвесторы не получили платежи по суверенным евробондам РФ из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта.

Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходились на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее не будет.

Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - НРД - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. НРД, выступающий платежным агентом, сообщал, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам. Однако, эти средства "застряли" в Euroclear и до держателей так и не дошли.

Позиция Минфина РФ

Минфин в своем сообщении в понедельник вновь подчеркнул, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

"Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям РФ инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты", - говорится в сообщении.

Минфин РФ также обращает внимание на то, что в соответствии с эмиссионной документацией по этим выпускам событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно - 20 мая 2022 года.

"В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон", - говорится в заявлении.