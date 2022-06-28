Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и перед последними налоговыми перечислениями месяца в бюджет.

Курс доллара США составил 53,21 руб./$1 в 10:05 по Москве, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,89 руб./EUR1, подешевев на 41 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,35 копейки - до 54,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,41 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 16,35 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти и перед последними налоговыми выплатами месяца. Накануне в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы, во вторник предстоит уплатить налог на прибыль.

Валютную выручку, которую российские экспортеры накопили, но не успели реализовать до момента отмены ее обязательной продажи, компании могут сохранить, разъяснил ЦБ РФ. Соответствующий документ датирован 27 июня и размещен на сайте регулятора.

Требование об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки было введено 28 февраля указом президента РФ, в мае планку опустили до 50%, а с 10 июня норматив был обнулен.

Ситуация с выплатами по евробондам РФ

Пропущенная выплата купона по евробондам РФ представляет собой дефолт по определению международного рейтингового агентства Moody's.

"27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению", - говорится в сообщении агентства. В нем отмечается также вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем.

"Указом президента России от 22 июня введен порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживались мнения, что, вероятно, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, которые не допускают такого изменения валюты в соответствии с договорными условиями", - сообщается в отчете Moody's.

Как сообщалось, в понедельник истек 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036". При этом российский Минфин заявил, что инвесторы не получили платежи по суверенным евробондам РФ из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта.

Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходились на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее не будет.

Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - НРД - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. НРД, выступающий платежным агентом, сообщал, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам. Однако, эти средства "застряли" в Euroclear и до держателей так и не дошли.

Минфин в своем сообщении в понедельник вновь подчеркнул, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Обсуждение новых санкций против РФ

Лидеры стран G7 собираются поручить профильным министерствам изучить возможность введения ограничения цен на покупку российского газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам источников, знакомых с ходом дискуссий, лидеры G7 намерены поручить министрам изучить возможность введения ограничения цен на российский газ", - говорится в сообщении. По информации собеседников агентства, об этом поручении объявят после завершения саммита во вторник. "Ожидается, что в итоговом коммюнике лидеры также упомянут механизм ограничения цен на российскую нефть", - отмечается в сообщении.

Ранее американский президент Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что США и ЕС в ближайшие месяцы будут искать новые способы ограничить доходы РФ от поставок энергоносителей.

Аналогичные идеи - об установлении ценового "потолка" - обсуждаются и в отношении российской нефти. Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в ФРГ собирались обсудить американское предложение, которое предусматривает, что покупатели нефти сами определят максимальную цену, которую они готовы за нее платить. Предполагается, что такой прием Запад мог бы применить в отношении российской нефти, чтобы снизить доходы РФ от торговли энергоресурсами.

Цены на нефть

Цены на нефть поднимаются утром во вторник после уверенного роста накануне. Рынок сосредоточил внимание на встрече представителей ОПЕК+, которая состоится в четверг. Как ожидается, страны альянса продолжат придерживаться прежнего плана увеличения добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 по московскому времени ссоставила $117,22 за баррель, что на 1,85% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $111,58 за баррель, что на 1,83% больше итогового значения предыдущей сессии.

Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами сокращения предложения энергоресурсов. В понедельник СМИ сообщали, что поставки нефти из Ливии могут продолжить сокращаться из-за ухудшающегося политического кризиса в стране, а нефтедобыча в Эквадоре может оказаться под угрозой из-за антиправительственных протестов.

Между тем перспективы увеличения поставок из ключевых нефтедобывающих стран, ОАЭ и Саудовской Аравии, остаются ограниченными. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита G7 в Германии сообщил Байдену, что текущий уровень нефтедобычи в ОАЭ и Саудовской Аравии находится почти на максимуме. Макрон сослался на разговор с главой ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном.